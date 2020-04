Topo d'appartamento sorpreso e inseguito dal padrone di casa

Cena concitata, quella di mercoledì, per una coppia riminese residente in via Panzacchi a Viserba che si è ritrovata un ladro in casa mentre stavano mangiando. Poco dopo le 21 la padrona di casa si è accorta che il cancello del giardino era aperto e ha fatto notare la cosa al marito che, alzatosi di tavola, è andato a controllare ma in una stanza si è torvato davanti il ladro. Il malvivente ha fatto appena in tempo ad afferrare una borsetta con dentro il portafoglio e a fuggire in strada inseguito dall'uomo mentre, la signora, ha dato l'allarme facendo accorrere due pattuglie della polizia di Stato. Mentre gli agenti, dopo aver raccolto le indicazioni delle vittime accertato la via di fuga, diramavano le ricerche una Volante ha intercettato l'individuo sospetto e lo ha bloccato trovandogli in tasca i contanti appena rubati. Portato in Questura è risultato essere un 33enne già noto alle forze dell'ordine per reati analoghi e legati alla droga e, al termine degli accertamenti di rito, è stato denunciato a piede libero.

