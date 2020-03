Torna a casa ubriaco, minaccia la compagna e i figli e si scaglia contro i poliziotti: arrestato

Rincasato ubriaco, si è scagliato contro i poliziotti il cui intervento era richiesto dalla compagna dell'uomo. Un 32enne sammarinese è stato arrestato dagli agenti della Volante della Polizia di Stato di Rimini. L'episodio si è consumato nel cuore della nottata tra sabato e domenica. Erano circa le 4 quando al numero del 112 è pervenuta una segnalazione da parte di una giovane donna la quale ha raccontato all’operatore di essere in difficoltà con il proprio compagno il quale per l’ennesima volta è tornato a casa ubriaco, ingerendo poi diverse tipologie di farmaci. All’arrivo i poliziotti hanno trovato la giovane, una 27enne riminese, fuori dal proprio appartamento, sul pianerottolo del palazzo, impaurita ed agitata.

Immediatamente l’equipaggio è entrato nell’abitazione ed ha trovato l’uomo in uno stato di evidente agitazione ed aggressività. Il compagno, un 32enne di San Marino, in piedi nei pressi della cucina con le braccia dietro la schiena, protendendo la testa ed il corpo contro gli operanti con fare aggressivo, alla richiesta di mostrare le mani, senza un motivo apparente e con foga, si è scagliato contro uno dei poliziotti tentando di colpirlo con un pugno al volto, fatto questo evitato solo grazie alla prontezza di riflessi del poliziotto stesso e degli altri intervenuti, i quali senza non poche difficoltà lo bloccavano.

Dovendo procedere nei confronti del 32enne e data la situazione quanto non gestibile sul posto, stante anche la presenza dei due figli minori della coppia, di 7 e 3 anni, i poliziotti hanno portato fuori dall’abitazione il 32enne che continuava con il suo comportamento aggressivo e molesto urlando frasi minacciose nei confronti della compagna e dei bambini. Una volta allontanato l’uomo, la compagna si è abbandonata a delle confessioni con gli operatori, riferendo che il compagno da tempo denotava avere un atteggiamento aggressivo e molesto nei confronti della donna e dei figli oltre che contro gli altri familiari che frequentano la casa.

In particolare la vittima ha riferito che in diverse occasioni e per tutta la settimana il compagno aveva assunto un atteggiamento violento ed aggressivo colpendo ed infrangendo diversi arredi della casa. Gli scatti d’ira del sanmarinese, in cui urlava e minacciava la donna stessa, avevano generato in lei un sentimento di paura e di ansia, anche per l’incolumità dei figli minori, tale da averle impedito sino ad oggi di denunciare il compagno. Da accertamenti più approfonditi sono emersi alcuni precedenti penali per eati contro la Persona e la Pubblica Amministrazione, in particolare nel 2013 era stato condannato alla pena di anni uno di reclusione e di euro 400 di multa a seguito della commissione del reato di Spendita di Monete False, nel gennaio scorso era stato denunciato all’Autorità Giudiziaria in ordine ai reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni finalizzate alla resistenza, nel 2012 era stato deferito all’Autorità Giudiziaria in ordine al reato di Guida sotto l’influenza dell’alcol. Il 32enne è stato tratto in arresto per maltrattamenti e resistenza a pubblico ufficiale ed associato in carcere in attesa di essere processato.