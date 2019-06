Torna l'appuntamento con la motobenedizione del MotoClub di Misano

Domenica 9 giugno, uscita in moto o in scooter per tutti gli appassionati delle due ruote. Punto d'incontro la sede del Moto Club Misano in Via Tavoleto n. 132 frazione la Cella dalle ore 10.00, partenza alle 11.00 lungo i bellissimi 15 km della Val Conca, ci attende il Parroco della parrocchia di Montescudo per la benedizione delle moto , al termine di fianco alla chiesa il Moto Club Misano offrirà un aperitivo con un ricco buffet oltre all'estrazione di premi per i partecipanti.