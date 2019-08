Tornano dalla vacanza e trovano cassaforte smurata, colpo da 70mila euro

Amara sorpresa, al ritorno dalla vacanza, per i residenti di un'abitazione nella zona di Lagomaggio eh si sono trovati l'appartamento svaligiato dai ladri. I proprietari, dopo aver trascorso il fine settimana di Ferragosto fuori Rimini, nella giornata di liunesì sono ritornati nella loro casa scoprendo che avevano avuto degli ospiti indesiderati. I malviventi, dopo aver forzato un accesso, si erano introdotti nell'abitazione avendo tutto il tempo per individuare la cassaforte e smurarla. Una volta completato il lavoro, i ladri sono fuggiti con tutto il forziere che, secondo la vittima, conteneva 70mila euro tra gioielli e contanti. I proprietari non hanno potuto far altro che dare l'allarme e, sul posto, è intervenuta la polizia di Stato per gli accertamenti di rito. Sono in corso le acquisizioni delle telecamere a circuito chiuso che sorvegliano la zona con la speranza che, dai fotogrammi, possano emergere elementi utili per identificare gli autori del colpo.