Stagione della caccia, animalisti sul piede di guerra contro l'apertura dell'oasi di Torriana Montebello

I cittadini di Poggio Torriana e Montebello sono agguerriti per tutelare la fauna dell'oasi e hanno dato il via a una petizione, che è già stata firmata da 110 persone. Il Comitato Oasi di Torriana e Montebello ha "consegnato al Comune le firme contro l'apertura dell'Oasi di Protezione della Fauna di Torrinaa e Montebello, abbiamo inoltre chiesto un incontro il 28 agosto ma la Provincia non ha ancora rispsoto".

Sul modulo di raccolta firme si può leggere: "Noi sottoscritti cittadini residenti nelle frazioni di Montebello e Torriana, siamo venuti a conoscenza dalla stampa locale, che la Regione Emilia Romagna ha ridotto di 2/3 l’oasi di Torriana Montebello. Il provvedimento consente l’apertura della caccia in quel territorio e la conseguente distruzione dell’equilibrio naturalistico raggiunto in quasi trent’anni di protezione, con motivazioni tecniche del tutto inconsistenti. Tutta l’area è un Sito di importanza Comunitaria (SIC) per la presenza di specie con il massimo grado di protezione, tra le altre numerose specie di Uccelli facilmente osservabili (es. Biancone, Albanella minore, Falco Pellegrino, Lodolaio).

La sentieristica è molto utilizzata in tutte le stagioni, anche dalle scolaresche elementari su iniziative dei plessi scolastici supportate dall’Osservatorio naturalistico e ciò è inconciliabile con l’attività venatoria come dimostrano i recenti incidenti sulla pista ciclabile del fiume. I cittadini non sono stati consultati e neppure informati com’era obbligatorio fare. Ciò premesso, chiediamo ai nostri amministratori locali di intercedere con la Provincia di Rimini e la Regione Emilia Romagna affinché sia possibile rivedere quel provvedimento che impoverisce le vocazioniil territorio e la comunità.

Consapevoli delle tempistiche burocratiche e al fine di evitare possibili rischi per la pubblica incolumità, chiediamo che il nostro Sindaco voglia valutare la possibilità di adottare una propria ordinanza contingibile e urgente e sospendere temporaneamente l’attività venatoria nel territorio della vecchia Oasi di Torriana Montebello".



ho il piacere di informarvi per pubblicizzare in maniera adeguata la

notizia, c