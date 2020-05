Tosi: "Riuniamo l’Unità di crisi per valutare eventuali rischi sanitari e frequentazione della spiaggia"

Sollecitare una convocazione urgente dell’Unità di crisi in Prefettura e una richiesta, anch'essa urgente, di documentazione alla Direzione generale dell’Ausl in merito al rischio connesso all’accessibilità della spiaggia. Questi in sintesi le richieste contenute in due distinte lettere inviate ieri dal sindaco di Riccione, Renata Tosi, rispettivamente al Prefetto di Rimini e al Direttore Generale Ausl Romagna. “In recepimento alla Sua circolare - scrive il sindaco di Riccione al Prefetto - nell’assicurarle la nostra totale osservanza, chiediamo un’urgente convocazione dell’unità di crisi” per valutare correttamente le recenti notizie su condizioni ancora critiche e a rischio collasso di alcuni servizi sanitari e la conseguente indicazione ai cittadini di rimanere a casa, nonostante le aperture previste da Governo e Regioni. A tal proposito quindi dal Comune di Riccione si chiede ufficialmente all’Ausl la trasmissione di dati e documentazione sanitaria e scientifica e di valutarne le eventuali conclusioni in una riunione dell’Unità di crisi in Prefettura. “Crediamo sia utile e necessario conoscere quali suggerimenti ufficiali dell’autorità sanitaria e dati tecnico scientifici hanno corroborato e portato fuori, da una mera discrezionalità, il rischio connesso all’accessibilità della battigia marina per una semplice passeggiata”.

