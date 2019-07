Tra concerti e passaggi 'di vini' un altro weekend da incorniciare

Dopo la Notte Rosa e il Jova Beach Party, è partito un altro weekend da incorniciare fra concerti, eventi, migliaia di visitatori alla scoperta del territorio, l’inaugurazione del Belvedere affacciato sul mare in piazzale Kennedy, gli incontri con ospiti d’onore come il fondatore di Lonely Planet Tony Wheeler e il padre del movimento mondiale Slow Food Carlo Petrini.

La serata di venerdì è iniziata alle ore 19 quando sul palco di RDS è salito Irama, artista eclettico capace di collezionare 9 dischi di platino in un anno di successi. Una folla di giovanissimi in trepidante attesa per un selfie lo ha accolto pronta a cantare a squarciagola le sue canzoni. Si replica domenica 14 luglio (dalle 21 alle 22) con LP, cantautrice statunitense che al pubblico riminese proporrà un esclusivo set acustico.

Finita la performance live di Irama, i riflettori si sono spostati in piazza Cavour dove ospiti d’onore della prima giornata del Festival di viaggi UlisseFest (che prosegue fino a domenica) sono stati Tony Wheeler, il fondatore di Lonely Planet, l’uomo che ha cambiato il modo di viaggiare e Carlo Petrini, padre del movimento Slow Food. Durante l’incontro il Sindaco di Rimini ha portato il saluto della città e al termine del confronto ha colto l’occasione per accompagnare il fondatore della Lonely Planet e Carlo Petrini alla scoperta di Rimini e del suo nuovo volto.

A concludere la serata in piazza Cavour, il concerto di Bombino che ha fatto ballare con la sua musica più di 1500 persone di ogni età. Ulisse Fest replica questa sera con Dario Vergassola e tanti altri ospiti per poi concludere la serata con il concerto gratuito di Ana Moura e Giorgio Licalzi. Nel frattempo al borgo San Giuliano andava in scena p.assaggi di vino, la kermesse enogastronomica organizzata dalla Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli di Rimini dove migliaia di persone si sono date appuntamento per assaggiare i vini delle cantine riminesi.

“Dopo Al Meni, la Molo Street Parade, la Notte Rosa, gli straordinari eventi musicali – commenta il Sindaco Andrea Gnassi - siamo di fronte ad un'altra settimana eccezionale in cui Ulisse Fest incontra Sport Dance e P.assaggi divino, mentre a Marina Centro viene riconsegnata alla città l’area di Piazzale Kennedy, sede di uno dei principali cantieri del Piano di Salvaguardia della Balneazione. Una città capace di intersecare la traiettoria del lavoro strutturale con quella del lavoro sulla proposta immateriale”.