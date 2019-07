Tragedia davanti ai turisti: uomo si getta nel vuoto dal culmine della ruota panoramica

La tragedia è avvenuta intorno a mezzanotte tra lunedì e martedì, quando intorno alla ruota panoramica in piazzale Boscovich c'erano ancora tanti turisti e famiglie con bambini. Tutto è avvenuto all'improvviso quando un uomo è salito sulla ruota panoramica sul porto riminese e, giunto nel punto più alto (55 metri), si è lanciato nel vuoto. Secondo le prime informazioni il suicida avrebbe forzato le porte di chiusura della cabina per poi procedere col suo proposito. In diverse persone, tra quelle presenti sulla ruota e quelle che passeggiavano alla base dell'attrazione, hanno visto la scena del corpo cadere in terra. La ruota è stata svuotata di clienti dagli stessi gestori ed è stata bloccata in attesa della Polizia, intervenuta con una volante e la Scientifica. Sul posto anche il 118, con un'ambulanza e l'auto medicalizzata, il personale non ha potuto far altro che constatare il decesso.