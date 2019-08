Tragedia in spiaggia, turista fulminata da un malore durante il bagno

Dramma sulla spiaggia di Riccione, nella mattinata di martedì, con un'anziana turista 70enne che ha perso la vita fulminata da un malore mentre si trovava in mare. La tragedia si è consumata intorno alle 9.15 quando, i passanti che si trovavano tra i Bagni 61 e 62, hanno notato la signora riversa in pochi centimetri di acqua e hanno dato l'allarme ai bagnini che sono intervenuti riportandola a riva e iniziando le manovre di primo soccorso mentre, nel frattempo, è stato chiesto l'intervento del 118. Arrivato sulla battigia, il personale di Romagna Soccorso ha proseguito la rianimazione ma, dopo 40 minuti di tentativi, si sono dovuti arrendere e il medico non ha potuto far altro che dichiararne il decesso. Sul posto, per gli accertamenti di rito, è intervenuto il personale della Capitaneria di porto.