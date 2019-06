Tragedia sul ponte, si butta nel vuoto per farla finita

Tragedia sul ponte di Pietracuta, nella prima mattinata di domenica, dove un 81enne ha deciso di togliersi la vita gettandosi nel vuoto. L'uomo, molto conosciuto in paese, da qualche tempo era finito in preda alla depressione e verso le 8 si è allontanato dalla sua abitazione. Poco dopo è scattato l'allarme quando alcuni passanti hanno notato il corpo senza vita riverso sul greto del torrente Mazzocco. Sul posto sono accorsi i carabinieri, i mezzi del 118 ed è stata fatta decollare anche l'eliambulanza da Ravenna. I sanitari, tuttavia, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.