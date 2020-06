Tragedia sulla battigia, anziana annega durante il bagno in mare

Dramma sulla spiaggia di Rimini che, nel pomeriggio di martedì, registra il primo decesso per annegamento della stagione estiva 2020. La tragedia si è consumata nello specchio di mare davanti al Bagno 78 quando, verso le 17, un'anziana signora è stata vista annaspare in acqua. Il salvataggio si è precipitato per soccorrerla e, una volta portata a riva, ha iniziato le manovre di rianimazione mentre scattava l'allarme che ha fatto accorrere in spiaggia il personale del 118. I sanitari hanno provato per quasi un'ora a far ripartire il cuore della signora della quale non sono ancora state fornite le generalità ma, nonostante tutti i tentativi, alla fine si sono dovuti arrendere e il medico non ha potuto far altro che dichiararne il decesso. Sulla battigia, per le pratiche di rito, è intervenuta la Capitaneria di Porto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.