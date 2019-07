Tragedia sulla spiaggia, anziano turista muore sulla battigia

Tragedia sulla spiaggia di Bellaria, nel pomeriggio di martedì, con un turista milanese 80enne che ha perso la vita. Il dramma si è consumato poco dopo le 17 quando, dai primi riscontri, l'uomo si trovava a riva in pochi centimetri d'acqua nello specchio di mare davanti al Bagno 51 ed è stato colpito da un malore. E' scattato l'allarme con l'anziano che è stato soccorso dai presenti e il salvataggio ha effettuato le prime manovre di rianimazione mentre, nel frattempo, è stato chiesto l'intervento del 118 accorso sul posto con ambulanza e auto medicalizzata. I sanitari hanno tentato disperatamente di far ripartire il cuore dell''80enne ma, alla fine, si sono dovuti arrendere e il medico non ha potuto far altro che constatarne il decesso. Sulla battigia, per gli accertamenti di rito, è intervenuta la Capitaneria di porto.