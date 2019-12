Tragico incidente durante la caccia: inciampa e parte il colpo, muore 81enne

E' finita in tragedia l'uscita di caccia di Carlo Soci, un anziano riminese di 81 anni, trovato morto in un appezzamento di campagna nel primo pomeriggio di giovedì a Molinella. I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile sono intervenuti nei campi vicino a via Romagne, sulla Provinciale 29, strada che collega Medicina a Molinella. In base ai primi riscontri sembra che il colpo fatale partito dal fucile dell'anziano signore sia la conseguenza di una caduta accidentale. Niente da fare per l'uomo, morto sul colpo.

L’uomo si era presentato in una tenuta per la caccia alla quaglia all’interno di una riserva di proprietà di una cooperativa. Dopo aver pagato il tagliando d'ingresso, l'anziano si è incamminato verso la campagna. Col calare delle tenebre i responsabili della tenuta, non vedendolo rientrare, hanno avviato le ricerche. E nei pressi della Provinciale hanno dovuto fare i conti con la tragica scoperta. I sanitari hanno constatato che l’anziano era già morto da alcune ore.