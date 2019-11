Trasferita la sede legale della Provincia di Rimini

Con Decreto del Presidente n. 89 del 29/10/2019 si è provveduto a variare in via ufficiale la Sede Legale della Provincia di Rimini. A seguito del deposito del Decreto presso l’Agenzia delle Entrate la variazione in oggetto è divenuta efficace anche verso i terzi, fornitori, istituzioni, Enti, privati, ecc. Pertanto la Sede Legale della Provincia di Rimini non è più in Corso d’Augusto 231, ma in: Via Dario Campana, 64 - 47922 Rimini (RN). Tutti gli altri dati relativi all’Ente, recapiti telefonici, p.iva, codice fiscale, iban, così come fax e indirizzi e-mail, restano invariati.