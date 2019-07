Trasportava pneumatici usati senza la documentazione: maxi multa da 4000 euro

È costato il fermo amministrativo del mezzo e una sanzione di 4.130 euro il trasporto internazionale di merci privo dei documenti di accompagnamento rilevato alcuni giorni fa dalla Polizia municipale della Valmarecchia a carico di un autocarro che stava viaggiando in direzione Cesena-Rimini.

Durante un controllo lungo la via Emilia, a Santarcangelo, gli agenti del Comando di via Andrea Costa hanno infatti fermato un autocarro che stava trasportando in Ghana 50 pneumatici di autoveicoli usati senza la documentazione necessaria per i trasporti internazionali. Oltre al ritiro dei documenti dell’autocarro e al conseguente fermo amministrativo dello stesso, il conducente e il proprietario dell’automezzo sono stati sanzionati con una multa di 4.130 euro.

Intanto la Polizia municipale della Valmarecchia continua nell’attività di controllo lungo le strade cittadine per contrastare la guida in stato di ebbrezza. L’attività di prevenzione proseguirà anche con una postazione della Polizia locale in piazza Ganganelli durante "Calici Santarcangelo", la manifestazione dedicata al buon vino in programma il 9 e 10 agosto prossimi. Sarà l’occasione per provare l’alcoltest e illustrare ai presenti i rischi che si corrono mettendosi alla guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche.

Massima attenzione, infine, anche all’uso non corretto del telefonino durante la guida: nella prima metà dell’anno sono state 34 le infrazioni rilevate dagli agenti della Polizia municipale per la violazione dell’articolo 173 del Codice della strada.