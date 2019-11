Trasporto illegale di merci pericolose, multa da 20mila euro all'autotrasportatore

Un lungo verbale per 12 violazioni, con una multa complessiva di 20mila euro, il ritiro immediato della patente e il fermo del veicolo per tre mesi. Tanto è costato a un autotrasportatore polacco, incappato nei controlli della polizia Stradale di Rimini, l'essere stato sorpreso con della merce pericolosa all'interno del mezzo pesante. Il tir, con targa straniera, era stato fermato dagli agenti nel tardo pomeriggio di venerdì scorso all'uscita del casello di Rimini nord. Da una prima verifica dei documenti è emerso che il conducente, un 56enne sempre polacco, stava effettuando un trasporto di cabotaggio con presa in carico di merce da una ditta di distribuzione riminese diretta poi a diversi clienti sul territorio nazionale. Sono emersi subito dei dubbi sulla natura di quanto stivato e il carico è stato ispezionato trovando, nel semi-rimorchio, liquidi altamente corrosivi e infiammabili come idrossido di sodio ed etanolo. Dal controllo più approfondito si è scoperto che il 56enne non solo non aveva la documentazione per l'attività di cabotaggio ma era anche privo formazione professionale per effettuare il trasporto di tale merce e che a bordo non erano presenti l’equipaggiamento e i dispositivi di protezione previsti.