Trasporto pubblico, da domenica scatta il servizio estivo: modifche ad alcuni tragitti

Da domenica entra in vigore sull’intero bacino di Rimini il servizio estivo del trasporto pubblico locale. Tutti gli orari vigenti da tale data sono consultabili sul sito www.startromagna.it, da dove è possibile scaricare il libretto. Ci sono novità riguardanti alcune linee: dal 7 giugno la Linea 18 cambierà percorso sia in direzione piazzale Marvelli – Ospedale che nel tragitto contrario. Cambiamenti anche per le corse della linea 9, da e per aeroporto.

A causa del proseguimento dei lavori sul lungomare di Viserba, inoltre, lungo le vie Dati e Porto Palos la linea 4 subirà una deviazione. In particolare, in direzione San Mauro Mare le corse verranno deviate lungo le vie Polazzi, Egisto Morri, Beltramini, SS16, Grazia Verenin e Porto Palos, per poi riprendere il regolare percorso.

Resta sospeso, per il momento, il servizio del Metromare.

Start Romagna sta provvedendo a notificare ai passeggeri il cambio degli orari attraverso comunicazioni alle fermate. Si raccomanda alla clientela di fare attenzione alle date di validità degli orari esposti. I mezzi di Start Romagna vengono sanificati e igienizzati quotidianamente per offrire ai passeggeri la garanzia di spostarsi in piena sicurezza.

Abbonamenti under 26: parte l'estensione estiva

Contemporaneamente all’entrata in vigore del servizio estivo scatterà anche l’estensione degli abbonamenti Under 26 rilasciati per l’anno scolastico 2019 - 2020 e validi su tutti i percorsi della rete del bacino di Rimini. Fino al 14 settembre i possessori potranno viaggiare liberamente su tutta la rete Start Romagna dei Bacini di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini.

Se l’abbonamento ha scadenza prima del 14 settembre, l’estensione terminerà con la scadenza.

Per informazioni Start Romagna invita a rivolgersi ai propri servizi, attivi nei giorni feriali con orario 8-19 dal lunedì al venerdì, 8-14 il sabato: Info Start: 199.11.55.77

WhatsApp Start Romagna 331.6566555

Telegram: Startromagna Rimini