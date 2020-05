Trasporto pubblico locale: rimborsi in arrivo per i pendolari

Rimborsi in arrivo per i pendolari dell’Emilia-Romagna che non hanno potuto usufruire dell’abbonamento ai mezzi di trasporto pubblico locale a causa del lockdown imposto dall’emergenza Coronavirus. Lo comunicato l’assessore regionale alla Mobilità Andrea Corsini e, il bonus, è rivolto ai titolari di abbonamento ad autobus e treni che non hanno potuto usufruirne a causa dell'emergenza Coronavirus, il provvedimento è reso possibile dal dl Rilancio. Non appena possibile, sarà la Regione stessa a fornire le indicazioni utili agli interessati

“E’ una misura doverosa giustamente attesa da tanti cittadini e che come Regione abbiamo sollecitato – sottolinea Corsini - non appena saranno definite le modalità operative, sarà nostra cura fornire a tutti gli interessati le indicazioni utili per usufruire di tale opportunità”. Il risarcimento dei costi dell’abbonamento è reso possibile dai fondi stanziati dal Governo con il dl Rilancio, che a breve sarà convertito in legge. Dopo questo passaggio, sarà possibile definire le procedure per accedere ai rimborsi. Per questo motivo, la Regione invita i cittadini a non recarsi anzitempo agli sportelli delle aziende di trasporto, rischiando inutili affollamenti.