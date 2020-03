Trasporto pubblico, riduzioni delle linee e delle frequenze su tutto il territorio provinciale

Il trasporto pubblico locale si riorganizza alla luce dell’ultima ordinanza firmata ieri sera dal presidente della Regione Stefano Bonaccini focalizzata sul contenimento della diffusione del Covid-19 sul territorio provinciale di Rimini. Il punto 11 dell’ordinanza si dispone nello specifico la “riprogrammazione temporanea del servizio di trasporto pubblico locale con eventuale soppressione delle corse o rimodulazione degli orari da parte dell'agenzia AMR in accordo con l'operatore di trasporto, garantendo i livelli essenziali di mobilità pubblica e limitatamente al territorio provinciale di Rimini”. “Un provvedimento – spiegano gli assessori alla mobilità Roberta Frisoni e alle partecipate Gian Luca Brasini – che si pone come obiettivo di fondo quello di ridurre e controllare la mobilità delle persone sul territorio, nello spirito dell’ordinanza, fatta salva la volontà di garantire un servizio a chi deve necessariamente spostarsi per i motivi di lavoro o di improrogabile necessità. Partendo da questo presupposto e nell’ottica di ottimizzare il servizio anche in considerazione della riduzione già avvenuta nell’utilizzo del servizio di trasporto pubblico, riduzione che si accentuerà conseguentemente agli ultimi provvedimenti presi dalla Regione, si sta lavorando per riorganizzare orari e servizi dell’intera rete di trasporto provinciale. Un lavoro svolto in accordo con la Provincia, con l’Agenzia della Mobilità Romagnola e con il gestore del servizio. In questo quadro è prevista momentaneamente anche la sospensione delle corse operate dal Metromare, mentre Start nelle prossime ore comunicherà le ulteriori modifiche ai collegamenti sull’intero territorio”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sostieni RiminiToday Caro lettore, da tre settimane i giornalisti di RiminiToday ed i colleghi delle altre redazioni lavorano senza sosta, giorno e notte, per fornire aggiornamenti precisi ed affidabili sulla emergenza CoronaVirus. Se apprezzi il nostro lavoro, da sempre per te gratuito, e se ci leggi tutti i giorni, ti chiediamo un piccolo contributo per supportarci in questo momento straordinario. Grazie! Scegli il tuo contributo: