Trasporto scolastico, Riccione approva le tariffe agevolate: le fasce di reddito e gli sconti

Sono state approvate dalla giunta comunale di Riccione le agevolazioni tariffarie per il trasporto scolastico nel bacino di Rimini.

Le agevolazioni sono legate al reddito accertato attraverso la certificazione ISEE, con la quale sono state definiti i criteri di applicazione a favore degli utenti residenti nel Comune di Riccione. Al fine dunque di sostenere le persone con i redditi più bassi e socialmente a rischio di fragilità economica il provvedimento prevede: per gli under 26, uno sconto del 15% sulla tariffa in vigore, per le famiglie che hanno un valore ISEE fino a euro 25.000; la gratuità per l'abbonamento dal terzo figlio pagante in poi per famiglie numerose, indipendentemente dal valore ISEE; per gli under 26, dalla terza zona inclusa in poi oltre all’agevolazione del 15%, si prevede un contributo forfettario pari a euro 40.

Le agevolazioni sono relative all’anno scolastico 2019/2020. Le procedure di accertamento e verifica della documentazione sono in capo a START Romagna, senza costi per l’amministrazione comunale, cui spetta esclusivamente la copertura degli importi derivanti dalla riduzione delle tariffe.

“Si tratta di un provvedimento non scontato – commenta l’assessore ai servizi alla persona Laura Galli – che ogni anno confermiamo proprio per andare incontro alle esigenze delle famiglie e ribadire come l’amministrazione sia attenta e ricettiva rispetto ai bisogni delle fasce più deboli della comunità”.