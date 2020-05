Trasporto scolastico, rimborsi per 267 famiglie senza bisogno di fare domanda

Nel corso dell’ultima Giunta Comunale del 25 maggio è stato deliberato il rimborso della quota di servizio di Trasporto scolastico che, a causa dell’emergenza Covid19, non è stato fruito dai bambini e ragazzi frequentanti l’Istituto Comprensivo Statale di San Giovanni in Marignano. Si tratta di una scelta sulla quale l’Amministrazione Comunale sta lavorando da tempo per dare risposte concrete di vicinanza ed attenzione alle famiglie marignanesi. In questo momento difficile l’impegno è rivolto alla ripartenza dei servizi e delle attività economiche, ma anche al recupero di tutto ciò che non è stato fruito.

"Si è scelto di rimborsare quanto non fruito in maniera automatica e senza richiesta da parte delle famiglie, perché essa avrebbe potuto generare dispersione e quindi portare i cittadini, per disinformazione o altro motivo, a non presentare la domanda di rimborso. Essendo invece un diritto per tutti, questo verrà automaticamente assicurato a tutti coloro che hanno pagato il servizio. Il Servizio Pubblica Istruzione provvederà automaticamente al rimborso di tutte le famiglie che hanno versato la quota annuale.

Il rimborso dei mesi di trasporto scolastico non fruito interesserà 267 famiglie marignanesi ed ammonterà nel totale di 19.539,00 euro.