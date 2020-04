Tre medici del Riminese morti in un mese per coronavirus: il bilancio drammatico

Un aprile nero per il mondo della sanità riminese. In un mese sono morti tre medici del territorio, stroncati dal coronavirus. Il primo decesso è avvenuto il 9 aprile, quando è deceduto Elfidio Ennio Calchi, 70 anni, riccionese, in pensione da alcuni anni. Dopo cinque giorni, il 14 aprile è spirato il dottor Maurizio Bertaccini, 68enne, medico di famiglia di Coriano e diacono che prestava servizio nella comunità di Montetauro.

Domenica 26 aprile, infine, la drammatica notizia che ha riguardato Luigi Macori, 70 anni, medico della clinica Montanari di Morciano. Macori che da circa 30 anni lavorava nella struttura, è iniziato a stare male il 18 marzo, quando il virus ha presentato i suoi sintomi in modo grave fino al tragico epilogo dell'altro ieri.