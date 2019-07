Trenitalia, sciopero del personale delle Marche nella giornata che chiude il weekend Notte Rosa

Aggiornamento: lo sciopero è stato revocato e i collegamenti saranno regolari

Attenzione ai treni regionali delle Marche. Domenica infatti il personale mobile della Direzione passeggeri regionale Marche di Trenitalia ha proclamato dalla segreteria regionale Marche del sindacato FIT CISL uno sciopero dalle 10 alle 18. Circoleranno però regolarmente le Frecce e i treni a lunga percorrenza.

Per i treni Regionali, nelle Marche e nelle regioni limitrofe, potranno verificarsi cancellazioni o variazioni, salvaguardando comunque le relazioni a maggiore traffico viaggiatori. L’agitazione sindacale potrà comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione. Nel Riminese potrebbero esserci disagi, in particolarmente verso le Marche e in misura minore verso Bologna.

Aggiornamento: lo sciopero è stato revocato e i collegamenti saranno regolari