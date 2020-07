Trenitalia Tper, Bike Park Rimini e Comune di Rimini insieme per una intermodalità sostenibile

A Rimini, se arrivi a Rimini in treno, la bici costa meno. Lo prevede l’accordo tra Trenitalia Tper e Bike Park Rimini - la nuova velostazione recentemente aperta presso la stazione ferroviaria - per promuovere l’integrazione tra treno e bici. La novità è stata presentata questa mattina da Alessandro Tullio - Amministratore Delegato di Trenitalia Tper e da Cinzia Mariani – Presidente della Cooperativa Metis, insieme a Roberta Frisoni - Assessore alla Mobilità del Comune di Rimini.

I possessori di un biglietto ferroviario con destinazione Rimini potranno accedere a una serie di vantaggi: da promozioni sul noleggio delle biciclette, a sconti sul parcheggio e sui servizi offerti dalla ciclofficina. In particolare ai clienti del treno sarà riconosciuto uno sconto del 50% sulle tariffe di noleggio, oltre a offerte speciali quali la possibilità di utilizzare due bici per una intera giornata al costo di soli 10 euro o 20 euro in caso di mezzi elettrici. Costi ridotti anche per il parcheggio custodito e per interventi di riparazione e manutenzione delle biciclette di proprietà dei clienti. Favorire l’intermodalità fra il treno e altri mezzi di trasporto sostenibile è uno degli obiettivi di Trenitalia Tper. La nascita della velostazione accanto alla stazione di Rimini va nella direzione di trasformare i terminal ferroviari in veri e propri hub intermodali ed è un’ottima occasione per offrire un servizio in più agli utilizzatori del treno.

Trenitalia Tper e l’intero Gruppo FS Italiane sono oggi concretamente impegnati nel contribuire al rilancio sostenibile del turismo di prossimità, fortemente penalizzato dal lockdown di primavera e dalle restrizioni tuttora in vigore. Non a caso l’ultimo travel book di Trenitalia – la collana dedicata alle più belle mete italiane raggiungibili in treno – è dedicata alle Ciclovie. A rappresentare l’Emilia Romagna il percorso Rimini – Novafeltria, che partendo a soli 500 metri dalla stazione si addentra nell’entroterra seguendo il corso del fiume Marecchia.



La velostazione di Rimini è una nuova realtà attiva da quest’anno, gestita dalla cooperativa Metis, aggiudicataria della concessione dei servizi di deposito e noleggio biciclette all’interno dell’ex magazzino merci. Lo stabile, inserito nel contesto della nuova piazza di ingresso alla stazione ferroviaria, è stato messo a disposizione da FS Sistemi Urbani (Gruppo FS Italiane) e successivamente riqualificato grazie ad un investimento finanziato dal Comune di Rimini e dalla Regione Emilia Romagna. L’attivazione della velostazione rientra tra le politiche di supporto alla mobilità ciclabile portate avanti dall’amministrazione comunale di Rimini che sta investendo sulla promozione della mobilità attiva e sostenibile a servizio dei cittadini e dei turisti che vivono il territorio.

A Rimini fermano ogni giorno più di 114 treni regionali, per 45 mila posti offerti. 84 i collegamenti fra la città costiera e il capoluogo emiliano, di cui circa la metà estendono il proprio raggio fino a Piacenza e Milano, con fermate in tutte le principali stazioni della via Emilia. Per l’intensità dei flussi è utilizzato in prevalenza il capiente nuovissimo treno Rock. Particolarmente fitta anche la rete di collegamenti a media e lunga percorrenza con 34 Frecce giornaliere e numerosi Intercity che collegano in particolare la città romagnola con tutte le principali regioni del nord est e con l’intera costa.