Tributi e multe non pagate, Riccione introduce un versamento unico o dilazionato

Un Regolamento per la definizione agevolata di tutti i tributi comunali comprese le multe di violazione al Codice della Strada, a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale. E’ la novità introdotta della Giunta Comunale in materia tributaria con l’approvazione della proposta di delibera. Passo successivo il via libera del Regolamento nella prossima seduta del Consiglio Comunale. L’amministrazione sulla scia dell’art.15 del decreto legge n.34/2019 in materia di riscossione delle entrate comunali in capo agli enti, tra cui i Comuni, apre ai cittadini l’opportunità di corrispondere le cartelle esattoriali di tributi notificati, e non pagati, nel periodo compreso dal 2000 al 2017 in un versamento unico o dilazionato nel tempo attraverso più rate.

Con la definizione agevolata, l’estinzione dei debiti consente al cittadino la possibilità di procedere al pagamento dei tributi, interessi inclusi, ma senza sanzioni. Nessun pagamento degli interessi inoltre è richiesto nel caso delle sanzioni amministrative al Codice della Strada. Il Regolamento prevede che il cittadino debitore o il concessionario della riscossione potrà presentare la volontà di chiudere la propria posizione contributiva al Comune entro il 15 ottobre 2019. Il pagamento delle somme in un’unica soluzione o dilazionato, andrà effettuato entro il 30/09/2021. In presenza di un piano rateale, la prima rata dovrà essere corrisposta entro il 31/12/2019. Il regolamento diventerà immediatamente esecutivo dopo il via libera del Consiglio Comunale, quindi per i cittadini a breve si potrà procedere a regolarizzare ciascuna posizione presentando domanda all’Ufficio Tributi e accedere alla modulistica sul sito internet del Comune.

“Il Regolamento, condiviso con le associazioni e le organizzazioni sindacali, rappresenta un atto di grande significato e importanza sia per il cittadino che per l’amministrazione - commenta l’assessore al bilancio Luigi Santi -. Si tratta di una opportunità lanciata alle famiglie e alle realtà imprenditoriali che, per disagi economici, hanno difficoltà sul fronte dei pagamenti dei tributi. Al contempo non si abbassa la guardia sull’attività tesa al rigore finanziario con forme di agevolazione tributaria e tutela per la comunità riccionese”.

In questa direzione va menzionato il progetto di legge approvato dalla Camera dei Deputati “Semplificazione fiscale, sostegno delle attività economiche, delle famiglie e contrasto dell'evasione fiscale” che, all’art.37, consente agli enti locali di subordinare alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali, da parte dei soggetti richiedenti, il rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, inerenti attività commerciali o produttive.

“Il progetto di legge, atteso in seconda seduta al Senato - chiude Santi - concede la possibilità agli enti locali competenti al rilascio di licenze alle attività commerciali e produttive, di disporre che il rilascio o rinnovo sia subordinato alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi. Questo costituisce un ulteriore misura volta a disincentivare coloro che non rispettano le regole, incuranti di possibili conseguenze. Si tratta di una misura che rispecchia fedelmente la filosofia cha sta alla base del Regolamento sulla Tari introdotto dal Comune di Riccione con ottimi risultati, ripreso a livello nazionale da altri Comuni, e che prevede la sospensione della licenza fino a 90 giorni per le attività non in regola con i pagamenti. Sottolineo che nel 2018 l’evasione Tari si è attestata ad un -75% di evasione e i dati, in corso di elaborazione relativi alle prossime rateizzazioni, sono assai positivi. Risultati eccellenti che ci spingono a lavorare speditamente. La lotta all’evasione tributaria costituisce infatti una leva fondamentale di questa amministrazione: da un lato per riaffermare il valore dell’equità, dove ognuno è chiam