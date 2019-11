Trio di spacciatori arrestati dai carabinieri con un chilo di hashish

I carabinieri della Tenenza di Cattolica hanno arrestato un trio di pusher, due ragazzi di 29 e 22 anni entrambi napoletani e una ragazza di 23 anni, che gestivano un discreto giro di spaccio di stupefacenti per tutti i gusti. I primi a cadere nella rete degli inquirenti dell'Arma sono stati gli uomini notati dai militari mentre si aggiravano con fare sospetto nei locali del centro. Fermati per essere identificati, tutti e due sono apparsi estremamente nervosi senza alcun motivo apparente tanto che, i carabinieri, hanno deciso di approfondire la loro posizione con una perquisizione nell'abitazione di 22enne che ospitava il 29enne. Qui è stata sorpresa la 23enne, convivente del ragazzo più giovane, che stava tranquillamente sistemando un vero e proprio supermercato della droga. I mlitari dell'Arma, infatti, hanno trovato 1 chilo di hasish, 34 dosi di cocaina per un peso complessivo di 17 grammi e altri 4 grammi di marijuana oltre a tutto l'armamentario per confezionare le dosi. Per tutti e tre sono scattate le manette e, dopo essere stati portati in caserma per le pratiche di rito, sono stati associati in carcere.