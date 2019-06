Tripadvisor incorona le mete più gettonate per le vacanze, Rimini e Riccione vanno a podio

TripAdvisor ha annunciato i risultati del suo Summer Vacation Destinations Report 2019, svelando la Top 10 nazionale e internazionale delle destinazioni estive per i viaggiatori italiani sulla base delle destinazioni che hanno ricevuto il maggior interesse di ricerche e prenotazione per la prossima estate da parte dei viaggiatori del Bel Paese. Per ciascuna destinazione, inoltre, TripAdvisor segnala cosa non perdersi una volta giunti nella località delle vacanze. Il report, infine, evidenzia anche i trend per l’estate 2019 basati su un sondaggio ai propri utenti. “Tra conferme e new entry il Summer Vacation Destinations Report offre una panoramica sulle tendenze di viaggio degli italiani per la prossima estate - ha commentato Valentina Quattro, portavoce di TripAdvisor per l’Italia. - Che si tratti di una meta di viaggio visitata per la prima volta o di una destinazione già conosciuta, TripAdvisor è lo strumento ideale sia prima di partire sia in destinazione grazie alla app, per trovare ottimi consigli su attività, ristoranti e alloggi perfetti per le esigenze di ogni viaggiatore”.

Rimini e Riccione sempre più gettonate dagli italiani. Cresce infatti l’interesse dei viaggiatori nostrani nei confronti delle due celebri destinazioni della riviera adriatica. Rimini sale di una posizione rispetto allo scorso anno aggiudicandosi la medaglia d’argento nella classifica delle mete estive nazionali preferite dagli italiani per l’estate 2019, mentre Riccione scala ben sei posizioni rispetto al 2018 conquistando il terzo gradino del podio. A livello italiano medaglia d’oro per l’Isola d’Elba, mentre in quarta posizione troviamo Vieste seguita dall’Isola d’Ischia (5°), Villasimius (6°) e Ricadi (7°). Roma, unica meta non balneare nella Top 10 italiana, fa capolino in ottava posizione. Chiudono la classifica San Vito Lo Capo (9°) e Ugento (10°).

Circa un italiano su 3 (33%) ha allocato un budget superiore rispetto al 2018 per le vacanze estive. È quanto emerge da un sondaggio condotto da TripAdvisor su oltre 4.700 viaggiatori italiani. Tra le voci di spesa su cui ricadrà questo aumento, per il 29% si tratta del costo per raggiungere la destinazione, per il 28% di quello dell’alloggio mentre per il 23% delle spese per mangiare al ristorante. Oltre al budget aumenta anche la durata: per più di un quarto dei rispondenti (26%) quest’anno le vacanze estive saranno più lunghe rispetto allo scorso anno. Se il 40% si concederà due settimane di relax, non mancano i fortunati che trascorreranno tre settimane di vacanza (13%) mentre una risicata minoranza (4%) si godrà addirittura un mese di relax quest’estate.

Sono le isole spagnole e greche le protagoniste dell’estate degli italiani che trascorreranno all’estero le loro vacanze. Creta apre la classifica in prima posizione e rimanendo in Grecia troviamo Santorini sul terzo gradino del podio e Rodi in quinta posizione. Per la Spagna, invece, medaglia d’argento con Maiorca e quarta e sesta posizione rispettivamente con Ibiza e Minorca. Ma non c’è solo il mare nei programmi di viaggio estivi degli italiani che varcheranno i confini nazionali: Londra è settima nella Top 10 seguita da New York ottava e da Parigi che chiude la lista in decima posizione. New entry rispetto allo scorso anno Sharm El Sheikh in nona posizione che torna ad attirare l’interesse dei viaggiatori del Bel Paese.