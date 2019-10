Trovato senza vita nella sua abitazione tra cumuli di rifiuti

A dare l'allarme erano stati i vicini di casa che, da diversi giorni, non vedevano Francesco Urbinati un 61enne molto conosciuto a Villa Verucchio residente in via Gagarin in un'abitazione dove in un altro appartamento viveva anche la sorella. Nella mattinata di mercoledì carabinieri e vigili del fuoco hanno provato prima a bussare alla sua porta e, non ricevendo risposta, hanno quindi forzato la serratura facendo così la macabra scoperta. Il 61enne era deceduto da diversi giorni e, la casa, era piena fino all'inverosimile di rifiuti e masserizie raccolte dall'uomo, affetto da un disturbo che lo portava ad accumulare qualsiasi tipo di oggetti, nel corso del tempo. La sorella della vittima, anche lei con problemi di salure e con lo stesso disturbo del fratello, non si era accorta del decesso del 61enne.