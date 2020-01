Truffa delle case vacanza, individuato dai carabinieri l'autore del raggiro

Già pregustava di trascorrere una vacanza a Riccione ma, una turista romana che aveva affittato un appartamento nella Perla Verde, è caduta nella trappola di un truffatore. Tutto è avvenuto nel mese di luglio quando la donna, tramite la pagina Marketplace di Facebook, aveva contattato l'inserzionista che metteva in affitto un appartamento in via Tevere per il mese di agosto. Il prezzo di 560 euro per una settimana nel cuore dell'estate è apparso molto interessante alla vittima che si era poi sentita con il sedicente "Luca Muccioli" che, spacciandosi per il proprietario, era riuscito a convincere l'aspirante turista a versargli una caparra di 240 euro tramite bonifico. Per dare più credibilità al tutto, il truffatore aveva anche inviato la foto di una patente con le generalità false. Valige alla mano, la donna era così arrivata a Riccione ma una volta giunta in via Tevere ha fatto l'amara scoperta. Non c'era nessun appartamento da affittare e, il presunto padrone di casa, era sparito dalla circolazione tanto che alla fine non ha potuto far altro che chiedere aiuto ai carabinieri della Stazione della Perla Verde e presentare denuncia. Le indagini dell'Arma hanno visto gli inquirenti risalire lungo la pista dei soldi fino ad arrivare a un 47enne milanese, già noto alle forze dell'ordine, residente in provincia di Pavia. Ad incastrare il truffatore, inoltre, è stata proprio la patente usata per raggirare la turista che, pur riportando delle false generalità, aveva la foto dell'uomo poi riconosciuto dalla romana.