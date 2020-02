Truffatore seriale arrestato a Rimini, su di lui un mandato di cattura europeo

Si è conclusa con un paio si manette la latitanza di un truffatore romeno che, nel suo paese, aveva raggirato decine e decine di persone col trucco delle finte vincite. Nel pomeriggio di domenica, durante i controlli del territorio, una pattuglia della polizia di Stato si trovava nella zona della stazione ferroviaria quando gli agenti si sono imbattuti in un individuo sospetto. L'uomo, alla vista delle divise, ha cercato di scantonare per evitare di essere identificato ma tale comportamento non ha fatto altro che insospettire ancora di più il personale della Questura. Fermato, al momento del controllo dei documenti è emerso che sullo straniero, un 32enne romeno, pendeva un mandato di cattura europeo in quanto condannato in via definitiva nel suo paese per truffa. Il malvivente, secondo quanto emerso, con l'aiuto di alcuni complici si fingeva essere il dipendente di una compagnia telefonica. Con questo strategemma contattava le vittime convincedole che erano i fortunati vincitori di un fantomatico concorso. Peccato che, per ritirare i ricchi premi, era necessario una somma di denaro che i "polli" versavano immediatamente al 32enne. Con questa truffa il 32enne, insieme ai complici, era riuscito a incassare circa 23mila euro. Smascherato e processato, lo straniero era stato condannato a 2 anni e 6 mesi di reclusione ma, nel frattempo, era sparito dalla circolazione. Riapparso a Rimini e arrestato, dopo essere stato portato in Questura, l'uomo è stato trasferito nel carcere dei "Casetti" in attesa dell'estradizione.