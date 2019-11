Truffatori in azione, anziana derubata di tutti i suoi averi

Brutta avventura per un'anziana riminese che, nella mattinata di mercoledì, è stata truffata da una coppia di malfattori che le hanno svaligiato l'appartamento ripulendola completamente di preziosi e contanti. I malviventi sono entrati in azione verso le 10 quando, un uomo e una donna, hanno suonato al campanello della vittima, una 70enne residente a San Giuliano. Entrambi con dei giacchetti ad alta visibilità simili a quelli utilizzati dagli operai, si sono spacciati per addetti del gas sostenendo di dover revisionare la caldaia. Non sospettando nulla, l'anziana li ha fatti entrare in casa dove i due hanno iniziato a raggirarla fino a convincerla a mostrare loro dove la signora teneva nascosti i contanti e i preziosi. Secondo le prime ricostruzioni, mentre la truffatrice distraeva la 70enne il complice è riuscito a far sparire il denaro e tutti gli oggetti di valore per un bottino complessivo di quasi 3mila euro. Una volta ottenuto quello che volevano, i malviventi si sono allontanati in tutta fretta e solo dopo la vittima si è accorta di essere stata derubata e ha dato l'allarme facendo accorrere una pattuglia della polizia di Stato. Nonostante le ricerche, però, dei due truffatori non è stata trovata traccia.