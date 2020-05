Turismo dopo l'epidemia, solo la metà degli albergatori di Riccione intenzionata ad aprire

Federalberghi Riccione e l'Osservatorio "Luigino Montanari" hanno somministrato ai 340 soci albergatori un breve questionario sulla data di riapertura della propria struttura ricettiva. Nel tempo di 48 ore hanno risposto in 233. Al momento solo il 55% ha la certezza di riaprire, il 31% ha risposto che non riaprirà e il 14% non so. Chi aprirà la struttura lo farà per il 40% entro la prima decina di giugno, il restante 60% aprirà dopo il 10/6. Il 62% degli alberghi offrirà agli ospiti un servizio di pensione completa, il 31 bed&breakfast e solo il 7% mezza pensione.

