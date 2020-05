Turismo, Gnassi perde la pazienza: "Basta idiozie, a giorni i protocolli sicuri e poi si parte"

Termoscanner all'entrata, autocertificazione di non essere positivo, ombrelloni a 10 metri l'uno dall'altro. Le anticipazioni lette mercoledì sul 'Corriere della Sera' sulle possibili misure e protocolli su cui si lavora per il turismo balneare, fanno inviperire il sindaco di Rimini, Andrea Gnassi. "Basta sciocchezze. Basta boutade, gettate lì per alimentare dibattiti grotteschi - replica- chiediamo la stessa serietà che stiamo percorrendo in questi difficili momenti qui in Romagna".

Il turismo, rimarca, è il settore "più colpito oggi e domani", ma "se ad andare in crisi sono la meccanica, il tessile, la siderurgia si muove il mondo". Dunque, "il governo chiarisca definitivamente". Si andrà in spiaggia con "termometro sotto l'ascella, termoscanner ad ogni angolo", tra box doccia ambulanti e cabina di plexiglass?", si chiede il sindaco puntando il dito contro "banalizzazione" e "irresponsabilità". Entro pochi giorni, annuncia, "saremo pronti con i protocolli e le modalità per fare le vacanze in piena sicurezza, in luoghi sanificati e sicuri". La ricetta passa per "sostegno ai Comuni ad alta vocazione turistica, liquidità alle imprese oggi, protocolli sostenibili e sicuri entro metà maggio. Poi si apre".

Per il resto, conclude Gnassi, "evitiamo altre idiozie. E si tratti il turismo in modo serio almeno con la dignità di tutti gli altri comparti industriali del Paese. Non abusate della nostra pazienza". Proprio mercoledì peraltro, a Mattino 5, il sindaco ha annunciato che "entro 15 giorni saranno pronti i protocolli, le linee guida sulla spiaggia sicura. Saremo la spiaggia della 'Dolce vita sicura' con protocolli, igienizzazioni, distanziamento". Gnassi ha poi ricordato che le spiagge saranno aperte dall'alba a mezzanotte giocando "sul tempo e sullo spazio" e col delivery sotto l'ombrellone.

(Fonte Agenzia Dire)