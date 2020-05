Turismo, Ieg mette al centro delle fiere "fiducia e sicurezza": a ottobre tornano Ttg, Sia e Sun

Turismo e fiducia. Sara' il tema al centro delle prossime edizioni di Ttg, Sia e Sun 2020, le expo di settore organizzate da Italian Exhibition group, la societa' nata dalla fusione delle Fiere di Rimini e di Vicenza, in calendario in Romagna dal 14 al 16 ottobre. Focus dunque da parte dei tre saloni sulla sicurezza di ogni singolo aspetto del viaggio e del soggiorno, dall'offerta del prodotto turistico all'accoglienza nelle strutture ricettive. La chiave di lettura, spiegano gli organizzatori, sara' il "think human". Dopo il warm-up con i testimonial che hanno aderito alla campagna #iononrinuncioattg, le condizioni per tornare a partecipare ci sono tutte: gli spazi della fiera sono stati ripensati all'interno del progetto #safebusiness per garantire in ogni fase massima sicurezza. Ttg, Sia e Sun 2020 saranno la "vetrina della capacita' di pensare e agire del turismo italiano in modo nuovo e vitale con l'intero catalogo della bellezza d'Italia protagonista": ambiente naturale o urbano, le grandi e piccole citta' d'arte, il paesaggio nel quale praticare sport o concedersi relax, la forza degli elementi naturali come mare, roccia o cielo, le sfumature delle campagne. "Un nuovo modo di concepire gli ambienti indoor e outdoor, il servizio di ospitalita', la centralita' del cibo" sono gli asset per riconquistare il mercato domestico e proiettare all'estero valori quali la sostenibilita' ambientale, il calore umano, la professionalita', gli standard di qualita'. La sezione "Be Active" liberera' il bisogno di ristabilire un equilibrio tra mente, corpo e natura; mentre "Book and Go" rinforzera' la curiosita' con le esperienze di autori che non smettono di cimentarsi con la narrativa del viaggio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Senza dimenticare i convegni tra progetti e capacita' di resilienza, definizione degli ambienti, accessori, domotica intelligente, start up per rendere piu' semplici i gesti quotidiani della vacanza. E per chi a Rimini non potra' arrivare di persona, Ieg ha sviluppato servizi digitali per il giusto matching tra venditori e buyer.