Turismo, il sindaco in onda su Mediaset: "Saremo la terra della Dolce vita sicura"

Il sindaco di Rimini Andrea Gnassi ha fatto il punto sul futuro della stagione turistica mercoledì mattina davanti alle telecamere del programma Mediaset "Mattino 5". In diretta dalla spiaggia e dal lungomare il primo cittadino ha raccontato come Rimini stia lavorando per ripartire, da subito, rispondendo ad una nuova domanda di servizi nel segno della sicurezza.

"Ci stiamo attrezzando per garantire ai turisti un’offerta di qualità, che non solo risponderà agli standard di sicurezza, ma in grado di interpretare un nuovo modo di fare turismo - scrive Gnassi sul profilo facebook - Food delivery, orari più lunghi per vivere la spiaggia, maggiori spazi anche per gli esercizi e le attività. Una sfida per fare della Romagna la terra della Dolce vita sicura, ma anche il governo deve fare la sua parte riconoscendo finalmente il turismo come industria strategica per l’economia del Paese.

Il sindaco ha annunciato che "entro 15 giorni saranno pronti i protocolli", le linee guida sulla spiaggia sicura con igienizzazioni e distanziamento". Gnassi ha poi ricordato che le spiagge saranno aperte dall'alba a mezzanotte giocando "sul tempo e sullo spazio" e col servizio cibo sotto l'ombrellone.

Turismo, Gnassi perde la pazienza: "Basta idiozie, a giorni i protocolli sicuri e poi si par“