Turismo, l'assessore Caldari incontri i comitati d'area dopo le prime riaperture

L'assessore al Turismo, Stefano Caldari, ha incontrato mercoledì mattina i rappresentanti i comitati d'area del settore turistico, i comitati Abissinia, Dante, Ceccarini, Tasso e Alba per avere un feedback dopo il primo weekend della stagione 2020.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Dopo lo scorso weekend con l'apertura delle spiagge e l'avvio della stagione turistica a Riccione, abbiamo voluto incontrare i rappresentanti dei comitati d'area per ascoltare le prime impressioni sull'avvio, per ricevere input e per poter capire se e quali criticità ci sono state. C'è stata grande condivisione - ha detto Caldari -. La predisposizione di tutti è improntata all'ottimismo e alla possibilità di lavorare. In molti si sono interessati all'esenzione Cosap per le esposizioni esterne dei negozi e quali possono essere le manifestazioni che possono essere permesse. E' stato un incontro interlocutorio che l'Amministrazione ha voluto perché è importante in questo momento procedere di pari passo che le esigenze dei cittadini e degli operatori, in uno spirito di collaborazione per creare opportunità per tutti".