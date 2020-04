Turismo, Morrone e Raffaelli (Lega): "Serve un pacchetto di provvedimenti nazionali e regionali"

“I due milioni per ora solo promessi dalla Regione al settore turistico? Una goccia nel mare anche se finalizzati alla sola sanificazione di alberghi e campeggi. Dall’assessore regionale al turismo Andrea Corsini finora abbiamo ascoltato solo chiacchiere. Eppure lo scenario drammatico per l’industria turistica emiliano-romagnola e la cifra miliardaria delle perdite la dicono lunga sull’impegno che la Regione dovrebbe mettere nel settore. Per uscire dal tunnel bisogna avere idee chiare, realizzabili nel breve periodo e di sostanza. Se Corsini crede che bastino gli ‘steward di spiaggia’ o i ‘pasti sotto l’ombrellone’ per risolvere questa batosta offende l’intelligenza e il lavoro di migliaia di imprenditori e lavoratori emiliano-romagnoli”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Lo affermano i parlamentari della Lega Jacopo Morrone e Elena Raffaelli. “Abbiamo dubbi anche sull’operatività del Governo Conte e del ministro Dario Franceschini che non hanno ancora messo nulla sul tavolo. La Lega, invece, ha già pronto un pacchetto di proposte sia a livello nazionale, che regionale. In primo luogo, i mille euro a famiglia per soggiorni turistici nelle località italiane che potrebbero essere incrementati dalla Regione; poi contributi regionali per le spese sanitarie per l’approvvigionamento di dispositivi di protezione individuale, liquidità per le imprese turistiche (alberghi tour operator, agenzie viaggio, strutture turistiche balneari, campeggi, b&b guide e accompagnatori turistici) con accredito diretto su c/c pari al 30% del fatturato 2019; rimodulazione del Fondo di solidarietà comunale per ridurre la tassazione locale; esenzione dei canoni demaniali per il 2020, diminuzione o cancellazione dell’Iva per le camere delle strutture ricettive e Iva al 10 per cento (oggi è al 22) per i pacchetti turistici e per gli stabilimenti balneari. Indispensabile, poi, la reintroduzione del voucher per i lavoratori stagionali. Ci vogliono coraggio e voglia di fare. Ricordiamo a Corsini che i pronostici 2020 sono estremamente negativi con nove mesi su dodici a fatturato ‘zero’. Situazione che non colpisce solo il settore turistico e della ristorazione, ma, a caduta, tutte le filiere dall’agricoltura, ai trasporti, alla rete commerciale e alla cultura, solo per citarne alcune. Insomma, noi siamo pronti a contribuire alla ripartenza della regione. Chiediamo quindi di essere coinvolti senza perdere tempo”.