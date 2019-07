Turismo, Sensoli (M5): "La Regione deve sostenere le iniziative che promuovono i prodotti del territorio"

Raffaella Sensoli, consigliera regionale del MoVimento 5 Stelle, ha presentato una risoluzione in Regione dopo il successo della prima giornata di “Tipici da spiaggia”. “La Regione sostenga tutte le iniziative che valorizzano i prodotti e le eccellenze enogastronomiche dell’Emilia-Romagna”. È quanto chiede Raffaella Sensoli, consigliera regionale del MoVimento 5 Stelle, dopo il successo dell’iniziativa “Tipici da spiaggia” che si è tenuta lo scorso 29 giugno e che si ripeterà il 27 luglio e il 31 agosto. L'iniziativa organizzata dal SIB-FIPE/Confcommercio con il patrocinio del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo ha come obiettivo quello di promuovere l'enogastronomia sulle spiagge italiane. “Si tratta di uno strumento molto importante per far conoscere ad un pubblico molto ampio le eccellenze del nostro territorio – spiega Raffaella Sensoli – Non a caso l’Emilia-Romagna detiene il record di prodotti DOP e IGP a livello nazionale ed europeo. Ecco perché sostenere iniziative come queste potrebbe rappresentare un’opportunità in più per il nostro territorio”. Per farlo la consigliera regionale del MoVimento 5 Stelle ha presentato una risoluzione che impegna la Regione “a promuovere e sostenere iniziative dirette a valorizzare congiuntamente i diversi aspetti del made in Italy e del made in Emilia-Romagna, valorizzando il potenziale nella diversificazione e nella qualificazione dei prodotti turistici. “La strada più semplice è quella di concedere patrocini o altre forme di sostegno ad iniziative di questa natura, anche in accordo con le operazioni realizzate dalle Destinazioni turistiche – conclude Raffaella Sensoli – Si tratta di un’ulteriore opportunità di diversificazione dei prodotti turistici, anche in relazione alla scelta operata di valorizzare della dimensione territoriale nelle politiche di promocommercializzazione con la nascita recente delle stesse Destinazioni turistiche”.