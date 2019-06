Tragedia sulla battigia, anziana turista perde la vita in mare

Stava camminando sulla battigia, nel tratto di spiaggia di Misano Brasile, con l'acqua che le arrivava alle ginocchia quando un'anziana turista ha accusato un improvviso malore e si è accasciata in mare. Il dramma si è consumato nella mattinata di domenica, verso le 11, davanti al Bagno 26 quando la donna, una turista di Varese 70enne, si è sentita male davanti agli altri bagnanti che hanno dato l'allarme. Sono intervenuti i bagnini di salvataggio che, dopo aver riportato a riva la signora, hanno iniziato le manovre di primo soccorso mentre veniva allertato il 118. Sulla battigia sono accorsi i sanitari che hanno proseguito col massaggio cardiaco e il defibrillatore ma, nonostante tutti gli sforzi, il cuore della turista non è ripartito e, il medico, non ha potuto far altro che dichiararne il decesso. Sulla spiaggia, per gli accertamenti di rito, è intervenuta la Capitaneria di porto.