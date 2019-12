Turista in vacanza compra eroina sulla spiaggia di Rimini

Nel pomeriggio di domenica, durante i controlli del territorio, l'attenzione di una pattuglia dei carabinieri è stata attirata da due individui che con fare sospetto confabulavano nei pressi di uno stabilimento balneare sul lungomare Di Vittorio. Quando si sono scambiati un involucro, i militari dell'Arma sono intervenuti bloccando così un turista bergamasco, in vacanza a Rimini, che aveva appena comprato mezzo grammo di eroina da uno spacciatore marocchino 31enne per 40 euro. Mentre il lombardo è stato identificato e segnalato in Prefettura come assuntore, per il nordafricano è scattata la perquisizione che ha permesso di ritrovare nelle sue tasche altre 10 dosi, per un peso complessivo di 10 grammi, della stessa sostanza stupefacente. La droga è valsa le manette al pusher e una notte in camera di sicurezza. Processato per direttissima lunedì mattina il marocchino, già noto alle forze dell'ordine, si è visto convalidare il fermo dal giudice che lo ha condannato a 8 mesi di reclusione con la sospensione della pena e l’obbligo di non ritorno nella provincia di Rimini.