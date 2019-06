Tragedia sulla battigia, anziana turista perde la vita

Si tratta, con tutta probabilità, di un malore improvviso quello che ha stroncato un'anziana turista che si trovava sulla battigia di Cattolica. La donna, una 79enne tedesca in vacanza sulla Riviera, stava camminando sulla riva quando verso le 12 all'altezza del Bagno 20 sul lungomare Rasi Spinelli si è improvvisamente accasciata a terra. Soccorsa dai presenti, è stato dato l'allarme che ha fatto accorrere sul posto i sanitari del 118 con ambulanza e auto medicalizzata. Nonostante tutti i disperati tentativi di farlo ripartire, il cuore della 79enne si è fermato e il medico non ha potuto far altro che dichiararne il decesso. Sulla spiaggia, per gli accertamenti di rito, sono intervenuti i militari della Capitaneria di Porto.