Turisti fedeli: "Torre Pedrera forever 30 60 70 80"

Potrebbero sembrare le misure di una donna in realtà sono gli anni di fedeltà alla piccola ma sempre viva località di mare a cui sono legate quasi come se fosse il loro paese natale quattro turiste. Sono state premiate dall'assessore Jamil Sadegholvaad queste 4 signore che rispettivamente da 30 60 70 e 80 anni frequentano in estate e non solo Torre Pedrera. Negli anni tante le amicizie che hanno legato sempre di più queste 4 donne a Torre Pedrera moltissimi i felici ricordi della vita assieme ai famigliari agli amici agli altri turisti frequentatori di questi lidi. L'amministrazione ha consegnato loro un vero e proprio "diploma di amico speciale di Rimini" come pure il comitato Turistico che spesso allieta le serate in paese e sulle spiagge ha consegnato un presente alle fedelissime.