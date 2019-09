Tutte le scuole di Riccione connesse con la fibra ottica

Con il nuovo anno scolastico tutti i 20 plessi scolastici, tranne le scuole Panoramica e di via Catullo per le quali è prevista la costruzione ex novo, saranno dotati di fibra ottica. I lavori di infrastrutturazione sono conclusi, Lepida nei prossimi giorni procederà all'installazione degli apparati e all'attivazione del servizio. Si tratta di un vantaggio considerevole che consentirà agli alunni, insegnanti e segreterie delle scuole, di ottimizzare gli strumenti informatici migliorando didattica e prestazioni. Si tratta di un obiettivo centrato dall’amministrazione comunale, un ammodernamento introdotto in tutti gli istituti scolastici, dagli asili nido alle scuole dell’infanzia, primarie, secondarie di primo e secondo grado. Il Comune di Riccione aderendo al progetto Schoolnet ha corrisposto a Lepida spa un contributo del 50% dei costi preventivati per un ammontare complessivo di 200.000 euro, di cui 100.000 euro finanziati dal Comune di Riccione. Tecnicamente con la digitalizzazione delle scuole riccionesi la velocità internet da 20 Megabit al secondo, disponibile nella scuole collegate e finora dotate di tecnologia ADSL, aumenterà fino a 1 Gigabit al secondo.