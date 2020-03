Tutti i dipendenti comunali della Perla Verde in smart working

Il Comune di Riccione da sabato avrà tutti i dipendenti in smart working, tranne quelli che si occupano dei servizi essenziali. Con un ordinanza del sindaco, Renata Tosi, infatti, si stabilsce che il lavoro da remoto diventi "la modalità ordinaria fino alla cessazione dello stato di emergenza per Covid-19". L'atto specifica che per lavoro agile, per i dipendenti comunali "s'intende fruibile in via generale e per tutto l'arco orario di lavoro". Questo non accade solo per le "attività indifferibili", cioè per quelle di protezione civile, polizia locale, stato civile, servizi cimiteriali e della polizia mortuaria, attività urgenti dei servizi sociali come il pronto intervento sociale (consegna farmaci, spesa a domicilio e servizio sociale territoriale distrettuale. Indifferibili anche le attività connesse al servizio per inserimenti urgenti in Strutture residenziali; allo sportello sociale distrettuale; del protocollo comunale; attività urgenti dei servizi finanziari, di gestione e salvaguardia del sistema informatico e della segreteria comunale.

E ancora attività urgenti in materia di gestione giuridica, economica ed organizzativa del personale; attività connesse alla gestione di base dell'igiene pubblica e dei luoghi pubblici e della raccolta rifiuti; attività connesse al ripristino e alla manutenzione straordinaria di luoghi, impianti o arredi pubblici, laddove sia valutato un effettivo rischio per la sicurezza delle persone; attività urgenti e inderogabili riguardante la gestione degli adempimenti amministrativi di Cultura, Turismo e Sport. La presenza negli uffici dei dipendenti anche per quanto riguarda le attività indifferibili sarà comunque "ridotta allo stretto necessario adottando ogni misura di tutela per la salute".

Fino a ieri sono stati 100, i dipendenti comunali di Riccione che hanno avuto accesso allo smart working. Da oggi con la nuova ordinanza sindacale sarà praticamente la totalità salvo servizi essenziali. I servizi vengono organizzati con l'ausilio delle tecnologie informatiche e come spiega la dirigente Cinzia Farinelli "i dipendenti si stanno organizzando con buoni risultati". Sono infatti disponibili anche le piattaforme le teleconferenze che supportano anche di 50 partecipanti alla volta, e i sistemi per lavorare in rete con i colleghi anche da casa.