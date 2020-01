Tutti i numeri di Riccione Ice Carpet 2019, il sindaco: "Uniti abbiamo successo"

Tempo di bilanci per il Riccione Ice Carpet 2019. Una manifestazione, spiega il sindaco Renata Tosi, "che ha prodotto numeri record

con una ricaduta eccezionale sul tessuto economico della città. Un palinsesto programmato in anticipo, un calendario con una media di tre eventi al giorno a cui si aggiungono la stagione teatrale dello Spazio Tondelli, le mostre come “La porta dei sogni”, i presepi, gli alberi nei quartieri, le luminarie, il tappeto bianco e la pista di ghiaccio. Con particolarità che, nel mondo delle offerte turistiche del periodo, si trovano solo a Riccione, a partire dal Mare d’inverno, il Green Christmas nei quartieri e il Contest Fotografico, menzionato come migliore evento ecologico dalla rivista specializzata Ohga, la rassegna “Dai cori al cuore” e la Befana di Riccione Paese". L’appuntamento tradizionale dedicato ai cittadini riccionesi e ai turisti, del concerto degli Auguri del 29 dicembre che quest’anno ha avuto ospite il Maestro di fama internazionale Ezio Bosso, ha totalizzato 2 mila spettatori. E ancora i tre eventi Deejay On Ice che, hanno visto sul palco tra gli altri Emma e Mahmood, e la grande festa di Capodanno, con la conduzione di Rudy Zerbi, che ha fatto ballare oltre 18mila persone.

Nel periodo esclusivo delle festività, da Natale alla Befana, si sono avute in media 2500 persone in transito alla stazione di Riccione, con punte, come nei mesi estivi, di 3000 utenti. Sui 150 treni che servono la tratta, 50 al giorno da Natale all’Epifania, hanno previsto la sosta a Riccione. Nel solo mese di dicembre le uscite ai caselli autostradali di Riccione hanno avuto un incremento del +4,1% superiore agli incrementi avuti dalla totalità delle località della Riviera che hanno registrato un incremento del +2,7%. Riccione ha visto addirittura un più +10,4% il 28 dicembre e un + 9,6 per il 30, punte di afflusso in coincidenza con le date della programmazione degli eventi.

Dall’8 di dicembre al 7 di gennaio, sulle 10 zone di parcheggio a pagamento si è arrivati ad una raccolta di 66.161 euro ai quali vanno aggiunti e ancora da quantificare definitivamente i pagamenti col bancomat e il telefono, cresciuti rispettivamente del 3% e 5% rispetto allo scorso anno.Per quanto riguarda i soggiorni in hotel come confermato dalle categorie economiche si è passati dai 3 giorni dello scorso anno, ai 4 giorni registrati quest’anno di media permanenza. Le strutture aperte sono passate da 130 a 156. "Riccione Ice Carpet e tutto il palinsesto di Natale e Capodanno a Riccione vedono coinvolte tantissime realtà del nostro territorio. I numeri e la riuscita dell’edizione 2019 ci dicono che abbiamo una macchina organizzativa che lavora assieme. Uniti abbiamo successo per i riccionesi, i turisti, per la città", conclude il sindaco. Così l’assessore al Turismo Stefano Caldari: “La proposta del Riccione Ice Carpet anche in questa edizione è stata ricca e originale, un successo che ci ha portato a valorizzare la città nel suo complesso.”

Per il terzo anno, dopo la sperimentazione del 2018, il Consorzio Viale Ceccarini in collaborazione con gli operatori del centro e l’assessorato al Turismo Sport Cultura Eventi, torna il Fuori Sigep Riccione, la proposta di intrattenimento e ospitalità dedicata ai visitatori e espositori del 41° Salone Internazionale Gelateria, Pasticceria, Panificazione Artigianali e Caffè in programma fino a mercoledì alla Fiera di Rimini. Ad accogliere gli ospiti di Sigep 2020 i locali di Riccione interpretano e declinano, per l’occasione, originali proposte enogastronomiche e di intrattenimento in compagnia di un piacevole sottofondo musicale o con i ritmi di un dj set: dai party after dinner del Ceccarini Cafè e dell’Indaco alle proposte dedicate ai manga del Brillo, dai cocktail del Loca agli aperitivi dell’Enoteca Al Vicolo di Bacco, dai dj set del Pascucci Bio, del Caffè del Porto, del Jbar e dello Studio 5.4 alle serate-degustazione di MAD di The Box.

In occasione del Fuori Sigep 2020, Riccione offre anche un ricco calendario di iniziative fra musica dal vivo, mostre, teatro e conferenze, il palinsesto di una città dinamica e vivace che spicca per il valore delle proposte culturali. Per la rassegna Dai cori al cuore, sabato alle 16 alla Chiesa Vecchia San Martino (corso Fratelli Cervi) il coro SaTiBì diretto da Enrico Cenci si esibisce nel programma La gioia del gospel e domenica alle ore 17 presso la Sala Concordia del Palazzo dei Congressi il coro giovanile riccionese diretto da Fabio Pecci celebra il ventennale di attività con lo spettacolo in musica Spargiamo voci. Venti anni di Allegre Note. La mostra di scultura e pittura La porta dei sogni, che si ispira al fascino e alle atmosfere da sogno di Federico Fellini, resta aperta fino a domenica a Villa Franceschi mentre prosegue fino al 29 febbraio presso la sala conferenze della biblioteca la mostra fotografica di Alfonso Della Corte dal titolo Africa Bianca.

Sono dedicate al cibo del passato le conferenze della rassegna Archeologia del gusto a cura del Museo del Territorio che prende il via domenica. Le conferenze, che si terranno al Palazzo del Turismo, saranno seguite dalle degustazioni di pietanze storiche proposte dall’Istituto Alberghiero Savioli di Riccione. Sempre domenica inaugura La Bellina, rassegna teatrale dedicata alle famiglie curata da Simone Bruscia, con L’amore per l’educazione, una meditazione pedagogica in scena di Gabriele Vacis tratta dal libro Cuore di Edmondo De Amicis. Le luci, la musica e i colori, interpreti del ricco programma di Natale e Capodanno della città di Riccione, tornano protagonisti della festa di chiusura dell’Ice Carpet, domenica, con lo spettacolo Music and Light Party, dal gazebo di viale Ceccarini, a partire dalle ore 17:30. Il party, dedicato al Riccione Ice Carpet, celebra una stagione di successi, di emozioni, di storie da raccontare, di momenti vissuti insieme, di persone e personaggi che hanno interpretato la luce, i suoni, la musica, l’allegria, lo stupore di due mesi favolosi che Riccione ha voluto dedicare ai suoi ospiti e alla città.

A Federico Fellini Riccione dedica lunedì, nel giorno del suo compleanno e a chiusura di un programma ricco, suggestivo e coinvolgente lungo due mesi, un evento unico di musica e illustrazione Omaggio a Fellini allo Spazio Tondelli con le colonne sonore di Nino Rota eseguite dal Maestro Benedetto Franco Morri e le visioni oniriche del giovane artista riccionese Andrea Mantani. Uno spettacolo inedito e originale dedicato a Federico Fellini che unisce due diverse generazioni di artisti, che dal cinema attraversa i territori della musica e dell’illustrazione. Un concerto che, come il mare d’inverno a Riccione, è da ascoltare con gli occhi.