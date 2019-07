Tutti in spiaggia per ballare sulle note di 'Ciapa la Galeina'

Attesa e fermento sulla spiaggia di Bellaria per i festeggiamenti del 15esimo anniversario della canzone "Ciapa la Galeina", scritta dall'artista bellariese Alberto Pazzaglia, alias Betobahia. La filastrocca in dialetto romagnolo è stata dichiarata Patrimonio culturale del dialetto della Regione Emilia Romagna e per la sua simpatia è diventata l’allegro simbolo musicale delle vacanze romagnole.

Il trenino è partito sulla canzone e l’allegra brigata ha sfilato in mezzo agli ombrelloni e dentro l’acqua, per finire sulle note della nuova canzone "Vieni in Romagna" con una corsa di gruppo verso il mare per il bagno finale. Un bel ritrovo di amici, fan e sostenitori della Romagna.