Ubriaca fradicia aggredisce il personale di un locale e poi i carabinieri

Notte brava per una 23enne che, dopo aver tracannato drink su drink, ha dato in escandescenza in un locale per poi aggredire i carabinieri. Tutto è iniziato verso le 3.30 quando la giovane, residente a Villa Verucchio, si è presentata in un locale di Rivabella già sotto l'effetto dell'alcol e senza nessun motivo ha iniziato a prendersela coi camierieri e col titolare. Accompagnata fuori mentre arrivavano i carabinieri, la furia della 23enne è aumentata tanto che appena arrivata la pattuglia si è scagliata contro i militari. Prima una serie di minacce e, poi, sono volati schiaffi, calci e pugni, Una violenza tale che, i carabinieri, hanno fatto fatica a contenere ma, alla fine, sono riusciti a bloccarla e ad ammanettarla. Portata in caserma è stata arrestata per resistenza, violenza, oltraggio a pubblico ufficiale e lesioni personali. Dopo aver smaltito la sbornia in camera di sicurezza, è stata processata per direttissima e ha patteggiato 6 mesi e 10 giorni di reclusione con la sospensione condizionale della pena.