Ubriaca fradicia in strada, aggredisce il personale del 118 e gli agenti della Municipale

L'eccesso di alcolici è costato caro a una 55enne di origini tedesche, residente a Riccione, arrestata per resistenza a pubblico ufficiale. Nella serata di domenica la donna, in preda ai fumi dell'alcol, ha iniziato a dare in escandescenza in mezzo alla strada molestando tutti quelli che le capitavano a tiro. I passanti hanno dato l'allarme e, oltre all'ambulanza del 118, sul posto è intervenuta anche una pattuglia della Municipale. I sanitari, non senza fatica, sono riusciti a caricare la scalmanata e a portarla in pronto soccorso dove la 55enne ha nuovamente dato in escandescenza. A farne le speso è stato il personale del nosocomio e uno degli agenti della Municipale che sono stati aggrediti con quest'ultimo che ha riportato delle leggere contusioni. Per riportare la tedesca alla calma è stato necessario l'intervento dei carabinieri e, alla fine, i militari dell'Arma sono riusciti a bloccarla per sottoporla alle cure del caso. Smaltita la sbronza, la 55enne è stata arrestata per resistenza a pubblico ufficiale e, nella mattinata di lunedì, è stata processata per direttissima.