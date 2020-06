Ubriaca fradicia mette a soqquadro la caserma, necessari 4 carabinieri per bloccarla

Una vera e propria furia alcolica quella che ha trasformato una 45enne ucraina tanto da farle devastare la caserma dei carabinieri e prendere a pugni i militari dell'Arma. Tutto è iniziato nella serata di mercoledì quando, al 112, è arrivata la richiesta di aiuto da parte di un bar di Novafeltria dove la donna aveva dato in escandescenza prendendo a schiaffi alcune ragazze presenti. La pattuglia del Radiomobile è immediatamente arrivata sul posto e, dopo un lungo parlamentare, i carabinieri sono riusciti a convicere l'ubriaca a seguirli in caserma per essere identificata in quanto priva di documenti. Apparentemente calma, la 45enne ha seguito le divise ma una volta arrivata negli uffici si è scatenata nuovamente. In un primo tempo ha cercato di aggredire i militari per poi gettarsi a terra. Nuovamente in piedi, si è scagliata contro l'arredamento spaccando mobili e suppellettili. Ne è nata una violenta zuffa, tanto che sono stati necessari 4 carabinieri per bloccarla, coi militari dell'Arma presi a calci e pugni. E' stato richiesto l'intervento del 118 e, alla fine, i sanitari sono riusciti a sedare l'ucraina e a medicare i feriti. La donna è stata arrestata per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e per danneggiamento aggravato e, dopo aver smaltito la sbronza in camera di sicurezza, è stata processata giovedì mattina per direttissima. Il giudice, dopo aver convalidato il fermo, ha disposto per la 45enne l'obbligo di firma.

