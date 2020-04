Ubriaca fradicia scatena il caos nel pronto soccorso

E' stato necessario l'intervento di una pattuglia della polizia di Stato, nella giornata di sabato, per riportare alla calma un'esagitata che stava creando il caos nel pronto soccorso dell'Infermi. La donna, una brasiliana 57enne già nota alle forze dell'ordine, era completamente ubriaca e ha iniziato a dare in escandescenza anche se a stento si reggeva in piedi. A un certo punto, prima dell'arrivo della Volante, ha afferrato il contenitore del gel per disinfettare le mani e si è chiusa in bagno per lavarsi i capelli col prodotto igenizzante uralndo che così era protetta dal Coronavirus. L'arrivo degli agenti ha fatto riportare la 57enne alla calma ed è stata denunciata per resistenza e interruzione di pubblico servizio.

